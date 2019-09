¡Un sueño hecho realidad!: Ivana Nadal y Sol Pérez se juntan para darte...

View this post on Instagram

QUERES GANARTE UN IPHONE 11 PRO ? Solo tenes que seguir nuestras cuentas: @olivaapple @ivinadal @lasobrideperez el/la ganador/ra lo elegiremos entre nuestros amigos en comu00fan ud83dude31. u26a0 AUMENTA TUS CHANCES: - Subu00ed una historia del sorteo - @ arroba a tus amigos con iPhone - Dale like ud83dudc4d a nuestras fotos IMPORTANTE: El/la ganador/ra seru00e1 anunciado a travu00e9s de nuestras historias el du00eda Lunes 7 de Octubre a la 20hs. Tiene 10 du00edas para retirar el premio, debe ser mayor de 18 au00f1os o venir acompau00f1ado de alguno de sus padres. Mucha suerte para todos ud83cudf40