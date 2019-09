Nicole Neumann disfruta del yoga en bikini y con posiciones que encienden las redes

View this post on Instagram

Agradecer....ud83dude4f Gracias @enjoypuntadeleste por tanta hospitalidad y hacernos sentie como reinas!!! Gracias @eugemontefalcone por inspirarme y ser mi maestra en esta disciplina Gracias @halo.contenidos Bikini @bikinisguadalupecid GRACIAS UNIVERSO POR ESTOS DIAS MARAVILLOSOSud83dude4c