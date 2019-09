Sol Pérez le pegó a Nicole Neumann por sus críticas a Jimena Barón: "Se olvida que subía fotos en..."

Repasamos la historia. Un presentador cordobés, en un recital por el día de la primavera en Carlos Paz en el que actuaba Jimena Barón, centró su presentación en la parte trasera de La Cobra.

La cantante ironizó con la situación

"Si se trata de presentar c..., que presenten los c... de todos", se quejó la cantante, ante la actitud repudiable y machirula del conductor del evento.

Nicole Neumann se metió donde no la llamaban para decir que no entiende "por qué se queja. El periodista tomó lo que ella vende. Ella misma posteó que si extrañan su c... lo busquen en Instagram".

Como si esto fuera poco, terció en el escándalo la infartante Sol Pérez, que de c… puede hablar con autoridad: "Jimena tiene razón. No tenían que presentarla así. Nadie dijo si les quieren ver el c... a Los Caligaris", disparó.

"Jimena no vende nada", consideró, "se muestra como le gusta, y eso está bien".

Para el final, el palazo a Neumann: "Es aberrante lo que dice. Ella se olvida de que sube fotos en b... a las redes sociales, desnuda, en bombacha, haciendo topless. Y está muy bien que lo haga, pero según lo que ella misma dice se estaría vendiendo", cerró.