Ivana Nadal cada vez más lejos y dejó un video increíble, con un mensaje ...

Ustedes entrenan? ud83eudd14 Para mi es parte de mi VIDA, de mi forma de vivir. Me renueva energu00edasu2728, me elimina toxinas, me lleva a limites que no conocu00edaud83dude3b, me ayuda a conocerme y auto superarme. Me hace sentir VIVA. Me hace felizud83dude4fud83cudffbu2728 Muu00e9vanse, lo recomiendo desde el u2665ufe0f. HAGAN lo que sea! Pero ALGO. Busquen y cambien hasta cansarse pero estu00e9n en movimientou261dud83cudffb Su cuerpo y su alma, se los va a agradecer ud83dude3bud83dude4fud83cudffb