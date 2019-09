¡Se olvidó la camisa! Mirá la encendida foto de Araceli González

View this post on Instagram

Y seguimos caminando! Se vienen mis labiales. Colores que atesoro. Que me identifican . Profesionales que apoyan mi nombre para crear lo mejor! Estoy feliz! La vida se construye de esto! Desafu00edos! Proyectos! Y sueu00f1os, que solo son tuyos y nadie debe tocar eso. Todo lo que hice siempre fue con amorosidad. Generar cosas nuevas que alimenten mi vida, que sea un compartir! Se vienen mis labiales. #colorado #nude colecciu00f3n u201cLoveu0026amp;Peaceu201d #comingsoon en mi tienda www.araceliweb.com @araceliwebok #araceliweb #cosmetics #makeup @luromeromakeup #style @tvtrendy #hair @diegoimpa ud83dudcf8 @fabianmorassut