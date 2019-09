Nicole Neumann cargó contra Jimena Barón: "Se queja pero vende su ..."

Jimena Barón se quejó el otro día porque un presentador cordobés, en un megashow del Día de la Primavera en Carlos Paz centró su anunció sobre su actuación prometiéndole a la gente que "si quieren ver el c... de Jimena Barón no se hagan problema. Lo van a ver".

Jimena Barón le contestó al machirulo presentador. "No me gustó que me presente así. Si se trata de presentar c..., que presenten los de todos".

La modelo Nicole Neumann salió al cruce de la mediática cantante y actriz, y apuntó que "el presentador tomó lo que ella misma vende. Ella posteó que si extrañan su c... lo vayan a ver a Instagram".

Polémica en puerta. Continuará.