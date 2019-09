¡Mirala a la mami! El osado escote de Antonela Rocuzzo

Lionel Messi es el mejor de todos adentro y fuera la cancha. El mejor futbolista de la historia tiene a una de las mujeres más bonita del planeta y es bien argenta. Antonela Rocuzzo es derrocha belleza en los palcos del Camp Nou cada vez que juega el capitán de la selección.

Pero la morocha también fue noticia en la gala de la FIFA, donde la Pulga recibió el premio The Best tras ser considerado el mejor deportista de la pecosa en la temporada 2018/2019. Su jermu, no pasó desapercibida en la premiación y se llevó puesta todos los flashes con su sensual vestido en la alfombra roja.

Ella, ni lenta ni perezosa, la subió a su cuenta de Instagram y sus seguidores la llenaron de me corazones con una cifra que superó el millón de likes para que la imagen se convierta en viral. En la foto se aprecia el encendido escote de la morocha¸ quien sonríe a la cámara de forma picarona.

Lo cierto es que Antonela Rocuzzo atraviesa el mejor momento de su vida. Felizmente casada con Lionel Messi y enamorada de sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro) ; la morocha disfruta la vida a pleno. Y de paso cañazo, ratonea a sus seguidores cada vez que puede.