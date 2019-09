Lali Espósito se puso juguetona, y enloqueció a sus fans con un disfraz de ...

View this post on Instagram

Hace 2 au00f1os tengo la suerte de trabajar con la artista mu00e1s talentosa de Argentina. Hoy para el lanzamiento pudimos sorprender a miles de fans de todo el pau00eds! Gracias a todo el equipo grande de producciu00f3n de @lalioficial , @47street , @47channelar y @alto_palermo !! Cansado pero feliz por lo que se logru00f3 hoy!!! ud83dude0dud83dude0dud83dude0d