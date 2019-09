El insólito motivo por el que un famoso se achicó el…

Luego de mostrar sus curvas en una sexy producción en la revista de Pronto, Mariano Caprarola, el crítico de la moda y panelista de La Jaula de la Moda se sometió a una cirugía para achicarse una parte de su cuerpo.

Caprarola confesó que tiempo atrás se había sometido a una cirugía en la que le habían puesto grasa en la cola para aumentar su tamaño. Sin embargo, aseguró que "empecé a sentir dolores raros, fui al médico y decidí sacarme lo que me había puesto".

"En mi caso no tenía nada malo adentro. Pero me dolía. Encima había adelgazado y me veía como con una mochila gigante, era imposible negarlo. Me veía como un hombre grande, ridículo, espantoso", agregó.

Ya que estaba en el quirófano, Caprarola también se hizo un "retoque" en los abdominales. "Los hice trabajando en el gimnasio y con un ayudín. No son placas, te van pasando un láser en la panza", relató.