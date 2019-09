Sofía Zámolo en la costa griega: a pleno sol y en bikini, pero el agua parece que estaba fría

View this post on Instagram

ud83eudd42 Brindo por la vida, que me lleva a encontrar gente increu00edble como en este viaje, que tuvimos la bendiciu00f3n de conocer a un gran grupo de griegos que enseguida nos dieron la bienvenida, abriu00e9ndonos los brazos con calidez y alegru00eda. Nos sentimos definitivamente como en casa. Claramente me recuerdan a nosotros, los argentinos; son amigueros, expresivos, si te abren las puertas sos uno mu00e1s de la familia, mueven muchoooo las manos cuando hablan, y comen tarde como nosotros. Ni hablar si les pones mu00fasicaud83dudd7aud83cudffbud83cudf89ud83dude02 Gracias por hacernos sentir parte de ustedes ud83cuddecud83cuddf7 ud83eudd42Cheers to life,that leads me to amazing people like the ones I met on this trip, we are blessed to meet a group of Greek guys who immediately welcomed us, open their arms and made us feel at home. They clearly remind me of us, the Argentinians; They are friendly, expressive, if they welcome you, you are part of the family, they move their hands a lot or when they talk, and they eat very late like we do. And if you put good music to themud83dudd7aud83cudffbud83cudf89ud83dude02 Thank you for making us feel at home ud83cuddecud83cuddf7 @thewildhotel