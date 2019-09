Lo hizo de nuevo: Flor Peña revolucionó las redes con una foto al natural

Una vez más, Florencia Peña encendió las redes sociales como ella sola lo sabe hacer. La voluptuosa rubia no sabía que hacer y le pintó sacarse una jugada foto para sus fans. Claro que los me gusta no tardaron en llegar y la protagonista de Casados con Hijos cosechó más de 14 mil me gusta en tan solo una hora.

Para los detallistas, Flor tenía en su mano un porongo para cebarse unos ricos mates. ¿Habrá fantaseado con la bebida más popular de la Argentina? Lo cierto que otra vez, la jurada de Bailando por un Sueño le puso pimienta y fuego a su cuenta de Instagram para que sus seguidores sueñen con ella.

"💁🏼‍♀️ P O R N S T A R 🔥" fue la frase que acompañó a la infernal imagen en la que se ve con un encaje negro que derrite la tierra. A más de uno habrá recordado del jugoso video prohibido que se filtró en donde la voluptuosa rubia teniendo relaciones sexuales con su ex pareja. Además, realizó un encendido y sensual baile con su chico.

No es la primera vez que hace esto la actriz argentina ya que suele postear candentes imágenes con la misma temática. Además, confesó que junto a su actual pareja suelen experimentar poliamor con parejas que conoce en el momento dando a entender que la vida es una sola y hay que vivirla al máximo.