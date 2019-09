Ivana Nadal publicó un video que te puede gustar o no, pero no lo vas a olvidar

View this post on Instagram

Sand Bag Clean 45kgud83dude0fud83dudd25 Gracias, muchas gracias @ignacioalsogaray por enseu00f1arme todos los du00edas, por cuidarme y por ayudarme a superarme y progresar. Sos el u261dud83cudffb HATERS ABSTENERSE. Jajajajaja.. mentira, tambiu00e9n son parte de mi. Comenten ud83dude1b