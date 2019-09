Cómo lo mueve esa muchachota: el sensual baile de Floppy Tesouro

View this post on Instagram

Como me gusta bailar y liberar endorfinas, que linda energia se vivio ud83dudcaa No se pueden perder #VIVABAILA Ganu00e1 una estadu00eda para 2 personas en Viva Wyndham participando en el concurso del 23 de Septiembre al 18 de Octubre en las sedes de Megatlon La Imprenta, Megatlon Martinez II y Megatlon Nu00fau00f1ez. Master Class el 2 de Noviembre. Mu00e1s info en www.envision.com.ar/concursos-y-eventos #VIVABAILA @vivaresorts @envisionarg #VivaWyndham #Resort #Repu00fablicaDominicana #Allinclusiveu00a0#TodoIncluido ud83dude4cud83dudc4f #FloppyStyle mi capsula Floppy Tesouro para @touchesport