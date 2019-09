Andrea Rincón tiró una picante definición sexual: "Me gustaría estar con ..."

View this post on Instagram

Tu00edtulo: Mundo Estelita Un Libro Para Leer En El Bau00f1o Autor: Jay Mammon Editorial: Vergara Colecciu00f3n: HUMOR u0026amp; CIA Pu00e1ginas: 160 Sinu00f3psis: Este libro iba a ser mu00edo. Yo habu00eda firmado con la editorial. Pero Estelita tuvo sexo con las autoridades y me birlu00f3 el lugar. Nobleza obliga, debo admitir que el libro estu00e1 buenu00edsimo. Estelita queru00eda plantar un u00e1rbol, tener un hijo y escribir un libro para sentirse completa. Completa no va a ser nunca, ya que ella es un ser incompleto. El u00e1rbol lo plantu00f3 pero como se trataba de una planta ilegal estuvo detenida tres meses. Hijos no puede tener ya que, segu00fan ella, u0026#34;se ligu00f3 la trompau0026#34; Lo que le quedaba, aquu00ed estu00e1: el primer libro de Estelita. Una manera de desenchufarse del mundo por completo. Dibujar una sonrisa eterna al leerlo y reu00edrte a carcajadas. Para adentro y para afuera. Estelita, mi primera, la que me abriu00f3 las puertas al medio, la confesora de los famosos, la diva por naturaleza. Aquu00ed escribe su primer libro. Que lo disfruten. Si lo entienden... __________________________________________________ #MundoEstelita es un libro escrito por Jay Mammon quien ademu00e1s creo a #Estelita que seru00eda la versiu00f3n bizarra de el mismo. Esta historia estu00e1 basada en este personaje. Este libro cuenta de manera cu00f3mica, sarcu00e1stica y con un lenguaje subido de tono (yo lo llamaru00eda doble sentido), como hizo #Estelita para llegar a la fama y como es su vida como diva. Tambiu00e9n cuenta el du00eda a du00eda de la farandula, los amores, los chismes, las peleas, etc. Ademu00e1s nos da tips para crear elementos de una forma disparatada. __________________________________________________ Es un libro que me pareciu00f3 su00faper divertido. Apenas empece a leerlo no deje de reu00edrme. Al ser un libro con un lenguaje subido de tono y sarcu00e1stico no a todos les puede gustar. Al ser un libro cortito y con letras grande se lee muy ru00e1pido y ademu00e1s es fu00e1cil de entender ya que la lectura es muy ligera. #MundoEstelita #UnLibroParaLeerEnElBau00f1o #JayMammon #Estelita #Humor #Argentina