¡Le quedó divina! El look sexy de Julieta Nair Calvo

Julieta Nair Calvo no para de sorprender día tras día. La hermosa argentina posteó en su cuenta particular de Instagram mostrando su nuevo look paracomenzar la primavera a full y lo compartió a todo el mundo. Además, cosechó más de 123.278 corazones de sus fieles seguidores.

Calvo se tiñó su larga cabellera de rubio. Esta decisión la tomó debido a que se encuentra grabando una nueva novela en la que actuará. Aún se desconoce cómo se llamará la tira ni cuáles serán sus compañeros. Lo cierto es que la bella argentina suele protagonizar las mejores series de la televisión.

"Hola rubia. Personaje nuevo, vayamos de a poco. Gracias amigo mío @cristianreystyle por quedarte hasta las mil haciéndome el cambio de look (y bancarte todo lo que me pasó con eso)", posteó la actriz, quien ya se encuentra preparando su nuevo personaje que saldrá en poco tiempo en el prime time de la tv nacional.

Vale recalcar que no es la primera vez que la Julieta Nair Calvo que cambia drásticamente su look para trabajar en una novela. Anteriormente fue pelirroja en Amas de Casas Desesperada. Un programa que tuvo un sensacional éxito siendo una de las series más vista del país. Esta vez lo hará en versión rubia. ¿Cómo le irá?