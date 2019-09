¿No conocés a Alba Suárez? No sabés lo que te perdés

Alba Suarez, @Alba_Xtreme en las redes, nació en Sevilla pero pasa sus veranos en Ibiza y sus inviernos en Miami. Tiene 29 años y se dedica al modelaje y al baile. Conocela…

¿Los sábados a la noche son para…?

Los sábado noche depende. Ahora estando soltera me gusta disfrutarlo con amig@s, salir a cenar, bailar, conocer gente nueva, hacer locuras y divertirme!!! Me gusta coleccionar buenos momentos ya que solo se vive una vez y la juventud no es eterna. Si estoy con una buena compañía masculina que me vuelva loca, pues en la noche de mi sábado ir a cenar tomar unas copas de vino, risas, locuras y luego tener una noche de sexo apasionada que no olvidemos ninguno de los dos.

¿Y los domingos a la tarde?

Los domingos por la tarde se los dedico a mi familia. Me gusta disfrutar de ellos y de la comida qué hace mi madre. Estar con mis perros y por la noche organizarme la semana, planes futuros etc. Y dormir viendo una película.

¿Qué es lo qué más te gusta de sacarte fotos?

Lo que más me gusta de sacarme fotos es mostrarme tal y como soy, sin ningún tipo de filtro y siendo yo misma. Me encantan mi cara y mi cuerpo. Me quiero mucho y no me importa mostrarle a mis seguidores mis fotos son picantes, sexys y elegantes. Así soy yo.

Si pudieses armar el hombre ideal ¿Qué tendría?

Soy muy exigente. El hombre ideal y perfecto no existe. Me quedaré soltera hasta que no conozca a un hombre atractivo, inteligente, pasional, leal, divertido, respetuoso y que me trate como una reina.

¿Cómo sería tu noche perfecta?

Mi noche perfecta sería con una buena compañía, un plan improvisado, divertido y alocado. Por ejemplo coger el coche y perdernos en cualquier lugar o una playa hacer una hoguera y pasar una noche divertida e inolvidable bajo las estrellas.

¿Una fantasía por cumplir?

Una fantasía sexual sería practicar sexo en algún lugar público y que nos descubriesen. Me da mucho morbo.

¿Qué es lo que más te gusta de vos?

Lo que más me gusta de mí interiormente es la capacidad que tengo para hacer siempre lo que me propongo dando el 100% de mi siempre con pensamientos positivos. También me gusta cuidar a la gente qué me importa en esta vida y, sobre todo, me gusta hacer lo que quiero cuando quiero y como quiero. Físicamente lo que más me gusta de mí es la forma armónica de mi cuerpo, concretamente la parte de la cintura que baja hasta el trasero.

¿Te gustaría visitar Argentina?

Tengo ese viaje pendiente en mis próximos planes. Viven un par de buenas amigas mias en Argentina así que pronto tendré el placer de conocer ese maravilloso lugar. Me gustaría probar las empanadas argentinas caseras y visitar Buenos Aires y algunos lugares tan maravillosos como las Cataratas del Iguazú

Ordene según preferencia: Comer, Dormir o tener sexo.

Comer, sexo y dormir.

