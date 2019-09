Meli BB: la influencer vegana que te va a dejar asado

Meli BB, @MeluPatti en las redes sociales, es una modelo influencer de 29 años que se alimenta sólo según las estrictas reglas del veganismo.

Conocela en esta entrevista que le brindó a revista Hombre

Si tuvieses 3 deseos para pedir ¿Cuáles serían?

El primero sería que a las personas que amo nunca les falte nada. El segundo, volver a mis 18 años con mi cuerpo y la mentalidad pervertida de ahora, me hubiera divertido muchísimo más. El tercero, tener un lugar alejado de la ciudad donde pueda hacer lo que quiera, fiestas locas o relajarme, sin q nadie moleste.

¿Te gusta el deporte?

No soy muy fan de los deportes pero si me gusta mucho el gimnasio. Me ayuda a distraerme y me motiva mejorar mi cuerpo haciendo ejercicios mientras veo chicos lindos.

¿Qué es lo que mejor te sale?

Seducir a un hombre cuando realmente me gusta. Sé cocinar muy rico y si hablamos de sexo, se muy bien como dar placer a un hombre

¿Qué te atrae de un hombre?

De los hombres me atrae principalmente su cara, su personalidad, su forma de hablar, su altura y, en algunos casos, me fijo en su físico

¿Billetera mata galán?

Mmm y depende de qué galán sea. A veces sí y a veces no, es muy relativo para mi.

¿Qué tiene que tener un hombre para conquistarte?

Un hombre para conquistarme tiene que ser simpático, caballero, sincero, sociable, INDEPENDIENTE, que no sea problemático, ser complaciente en todo sentido (más en la cama) y MUY DIVERTIDO.

¿Cuál es tu posición sexual preferida?

Definitivamente yo arriba para marcar la intensidad y ver la cara de placer mientras lo cabalgo al ritmo de un buen tecno.

¿Cuál es tu fantasía pendiente?

Ser sometida onda 50 sombras de grey con alguien experto en el tema para poder llegar a disfrutarlo al 100% y que esté bueno como el de la película.

¿Estarías con otra mujer?

Sinceramente no, me gusta demasiado el hombre.

¿Harías un trio?

Si, me da mucho morbo si pienso en disfrutar con 2 hombres en la cama al mismo tiempo.