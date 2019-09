Dos bellezas a los gritos: Sol Pérez se sacó con Paz Cornú

La exuberante modelo, conductora, panelista, vedette y otras tareas, Sol Pérez, se trenzó con la diseñadora y amiga de Karina Jelinek Paz Cornú, ante la mirada satisfecha de Jorge Rial en el ciclo Intrusos.

Paz Cornú, dedicada al diseño y a la venta de ropa, criticó a la blonda porque dejó ver su ropa interior bajo un extraordinario vestido verde en la red carpet de la entrega de los Martín Fierro del cable.

En rigor, el blooper hot protagonizado por Pérez tuvo que ver con un mal movimiento de Fabián Medina Flores cuando quiso extender la falda muy osada del vestido de la rubia, y dejó expuesta su bombacha.

Pero Cornú no hizo hincapié en esto, y Pérez sintió que la trató de exhibicionista.

A continuación, el video y la transcripción de los más jugoso la polémica:

Paz: —Todos tenemos que bajar un poco la agresión. Fui a hablar del look porque me llaman para eso y lo hago de la manera más sutil que puedo. Como te dije ayer: enojate con quien te corre el vestido, que me pareció terrible. Si te molestó que (yo) no te hiciera el vestido porque me lo pediste (terminó siendo obra de una diseñadora de Rosario), yo sentía que no era para vos… No tengo nada personal con vos. Te respeto a vos porque sos una luchadora y vas para adelante.

Sol: —No. No me respetas a mí, ni a las mujeres.

Paz: —Sol, tenés un tajo hasta acá (sañala su cintura), te lo corren y se te ve la bombacha. A ver, ¿qué querés que diga?

Sol: —Que hables de quién corrió el vestido, no que analices mi bombacha.

Rial: "A ella se le ve la bombacha porque se la corren"

Paz: "No sé qué se le ve. Yo no pude ni entender…"

Eso sacó a sol Perez que lanzó el exabrupto:

Sol: "Te lo voy a decir claro porque se ve que no lo entendés bien. Por más que se me haya visto la concha, vos tenés que analizar el tipo (por Medina Flores), que es el que corre el vestido, si (es que) sos tan sorora con las mujeres. Estamos todos locos, de verdad. Nos hacemos los tontos".

Paz: —Sol, si te ponés un vestido con un tajo hasta la cintura, y te corren el vestido y se ve de un pedazo de…

Sol: —¡Me lo corrieron! ¿Qué es lo que no entendés, flaca, que me lo corrieron?

Paz:—Eso es lo que está mal. Mi crítica no es esa. Es el que te corre el vestido. O el vestido, que tiene un tajo hasta la cintura.

Rial: "Estamos al límite de caer en una frase espantosa, porque decir que porque un vestido tiene un tajo es como decir que porque tiene la pollera corta la pueden violar. Ojo. Ella puede tener un tajo; el problema es Medina Flores, que es un maleducado. El que tiene la culpa es otro, y se está salvando"

Sol: "Ella (por Cornú) me dijo que estaba tapada de laburo y por eso no me podía hacer el vestido. Y después va a un programa de televisión y se pone a analizar mi bombacha cuando yo no la mostré. Tendría que analizar qué hizo el tipo para corrérmela. Porque analiza si tengo una bombacha linda, o la de abajo linda o fea".

Paz: —Le pido disculpas si le molestó.

Sol: —Pedime disculpas, pero vos ayer estabas analizando si tenía la con… fea o si se me veía la bombacha.

Paz: "Yo me ligué una puteada de arriba".

Sol: "Te dije tarada y no me arrepiento".