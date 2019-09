Una conductora mexicana asegura haberse casado con Verónica Castro, y dice que tiene pruebas

Verónica Castro se encuentra involucrada en un verdadero escándalo. Es que la conductora Yolanda Andrade contó que se casó con la actriz mexicana hace 20 años en Ámsterdam.

"Sí me casé con Verónica. Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente que hay fotos, y claro que hay video. Siempre la cuidé en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría", expresó en el ciclo "Primer impacto".

Sin embargo, la reina de las telenovelas negó sus declaraciones, pero admitió que tuvieron una profunda amistad en el pasado: "La he ayudado mucho con sus adicciones, pero ya no quiero ser parte de sus bromas (...) No voy a ser lesbiana en esta ocasión, no en esta vida", expresó.

Luego, en el programa "Todo para la mujer," la madre de Cristian Castro aseguró: "Es una broma como las que hace siempre Yolanda. Es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos. Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento".

"Quise mucho a Yolanda. La quise mucho pero ya no la quiero. Ya le dije que ya no porque ya se pasó de graciosa y de simpática, pasó a ser agresiva", concluyó furiosa.