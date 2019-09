Cloe Greco, la belleza de casi 1 millón de seguidores en Instagram

Muy modesta, Cloe Grecco afirma que no entiende por qué tiene 899.000 seguidores en la red social Instagram.

Pero esta cosmetóloga, modelo y bailarina sabe bien que sus curvas marcan tendencia.

Conocela en esta entrevista que le dio a Hombre.

¿Cómo elegís las posiciones o los lugares para las fotos que te sacas?

Siempre me gusto el modelaje, de chica me compraba las revistas con los lanzamientos de campañas de bikinis para ver las poses y outfits de moda. Hoy en día miro muchísimas fotos de modelos de todo el mundo por Instagram para darme ideas o ver diferentes tomas. Jamás hago una foto sin antes pensar en todo: lugar, toma, outfit y pose.

¿Qué es lo que más te gusta mostrar?

Me gusta mostrarme jajaja. Obvio qué hay cosas con las que me siento más cómoda y otras que no.

¿Qué comentario recordás que te haya hecho algún seguidor?

Uff recibo muchos mensajes que siempre leo aunque se me haga imposible responderlos a todos. Pero en general son todos buenos no puedo destacar solo uno porque, por suerte, tengo una familia de manzanitas, como apodé a mis seguidores, muy buena con una hermosa energía.

¿Algún seguidor te hizo una propuesta indecente?

En general la pregunta es siempre la misma “¿cómo puedo hacer para conocerte?“. Pero si recuerdo a dos mujeres seguidoras que me hicieron la misma propuesta, un trío con el novio. Se ve las mujeres son más atrevidas que los hombres jajaja.

¿Saldrías o saliste con algún seguidor tuyo de Instagram?

Cuando empecé en Instagram, tenía como unos 80 mil o 90 mil seguidores, salí con unos de mis followers al cual le hablé yo misma. Hoy en día es mi novio.

¿Qué tiene que tener un hombre para conquistarte?

Tiene que ser inteligente, divertido, trabajador y obviamente me tiene que atraer físicamente.

¿Tenés alguna fantasía sexual?

Soy mas de disfrutar el momento.

¿Qué tenés pensado hacer cuando llegues al millón de seguidores?

Tengo algo pensado muy bomba que la va a romper. Pero se enterarán cuando llegue al millón…