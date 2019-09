¿La tenías? Conocé a Antonella Lema, y enloquecé con sus fotos

¿Cuál es tu sueño personal?

Mi sueño es ser reconocida en el medio artístico. Además de convertirme en una buena actriz y vedette.

Si tuvieses 3 deseos para pedir ¿Cuáles serían?

Primero pediría ser una actriz importante. Mi segundo deseo sería triunfar en el medio artístico y tercero conocer al hombre mas lindo de mi vida.

¿Te gusta el deporte?¿Prácticas alguno?

Me gusta mucho el fútbol y andar en rollers. Diría más andar en rollers porque me ayuda a tonificar la cola.

¿Qué es lo que mejor te sale?

Lo que mejor me sale es manejar, ya sea auto o moto. También manejar en el sexo, ahí si que soy buena piloto.

¿Qué te atrae de los hombres?

Lo que más me atrae de los hombres es la actitud, que tenga una buena cola y un bulto bien marcado.

¿Billetera mata galán?

Debo decir que no voy por la vida buscando alguien que me mantenga, pero si aparece un novio con plata no voy a salir corriendo jaja.

¿Qué tiene que tener un hombre para conquistarte?

Debe tener personalidad y ser una autentica bomba en la cama.

¿Cuál es tu posición sexual preferida?

Mi posición sexual preferida es el perrito, pero me gusta más estar arriba.

¿Cuál es tu fantasía pendiente?

Fantasías cumplí un montón, pero si cierro los ojos me imagino haciéndolo en la proa de un crucero corriendo el riesgo de que alguien nos vea.

¿Estarías con otra mujer?

Si, lo hice y está muy bueno.

¿Harías un trio?

Nunca estuve en un trío pero me gustaría. Tendría como protagonista a un hombre maduro y a Sol Pérez.

Fuente: Revista Hombre