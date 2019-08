Emily Ratajkowski mostró sus axilas sin afeitar y escribió un poderoso ensayo

Recién empieza agosto, pero las revistas de moda del mundo ya anuncian la llegada de su september issue: el número más importante del año que sale cuando termina el verano en el norte. Una de las más icónicas es Harper's Bazaar que adelantó una columna muy especial de la actriz y activista Emily Ratajkowski. En pocos minutos la columna se hizo viral por la foto que la ilustra, de la modelo en corpiño de encaje y con pelos en la axila.

"No pretendo actuar como si mi identidad no me hubiera facilitado las cosas. Pero habiendo dicho eso, quiero usar esta oportunidad para hablar sobre mi experiencia como mujer", dice al comienzo del adelanto de la revista que saldrá el 20 de agosto en Estados Unidos.

En la columna cuenta que a partir de que una amiga la caracterizada como hiper femenina, se puso a pensar en qué significa ese término y una de sus primeras conclusiones fue: "La verdad es que me encanta ser femenina".

Admite que gran parte de los modos en los que se siente sexy y femenina tienen que ver con los cultivados en la cultura heteropatriarcal y que están influenciados por la misoginia, y reflexiona: "Pero lo siento bien, y es mi maldita decisión, ¿no? ¿Acaso no es esa la definición de feminismo? ¿La elección?".

El punto que plantea es la idea de sentirse sexy a su manera. Cuenta varias veces que fue señalada por mostrarse con poca ropa y después "pretender ser respetada", sigue: "¿Por qué en esta cultura insistimos en separar lo inteligente de lo sexy?".

"Me siento poderosa cuando me siento yo misma, y a veces ser yo misma significa usar una minifalda. A veces significa usar un buzo enorme y un jogging", y remata: "Si decido no afeitarme las axilas o dejarme crecer los pelos, depende de mi. Para mí, el pelo corporal es otra oportunidad para las mujeres de ejercitar su posibilidad de elegir - una decisión basada en cómo se quieren sentir y en lo que significa para ellas tener o no tener pelos".

Contó que normalmente decide afeitarse pero que algunos días prefiere dejar que el vello crezca y que así también se siente sexy. Concluye: "Demos a las mujeres la oportunidad de ser lo que quieran ser, lo multifacéticas que puedan ser. Que se condenen los preconceptos".