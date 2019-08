Vicky Xipolitakis se sacó fotos desnuda con su bebé y el ex, enfurecido, las quiso frenar

View this post on Instagram

Esta producciu00f3n para mu00ed significa un renacer, todo lo que pesaba en mi vida me lo saque. Estoy desintoxicada y liberada de todo. #SinDudasSosMiSalvador @salvadorurielok u2764ufe0fud83dudc7cu2728 Gracias @revistacaras por estar en todos los momentos de vida. Los quiero mucho! #ph @f2f_ph