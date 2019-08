Jésica Cirio se confesó: "Tuve contacto con todo"

View this post on Instagram

Esta nota para @revistagenteok no fue simplemente una nota! Logru00e9 hablar de cosas de las que nunca habu00eda hablado antes y de sentimientos que en el pasado me hacu00edan sufrir. Hoy mi presente me hace sentir tan cu00f3moda y fuerte que puedo hablar de todo! ud83dudcaaud83cudffc Logru00e9 superarme en un montu00f3n de aspectos y con el tiempo aprendu00ed que no puede el que no quiere. Cuando queru00e9s lograr algo, toda tu actitud se enfoca en eso y ahu00ed estuvo mi secreto para alcanzar todos mis sueu00f1os ud83eudd70 Lean la nota y van a entender todo ud83dudc9c Gracias Revista Gente ud83dude4fud83cudffc Cc/ @sebassoldano Pelo @marcelohigh Styling @caprarolamariano Make up @florenciamakeup_ Ph @chrisbeliera