Connie Ansaldi insiste con sus ingeniosos topless

Mi diseu00f1adora favorita: IS BACK. @amoresgomeztomei a quien descubru00ed en un mini local en la calle Juncal en el au00f1o 98, estu00e1 de vuelta en las pistas . La creadora de los vestidos que au00fan hoy, 20 au00f1os despuu00e9s , sigo usando como si fuera la primera vez. Este pantalu00f3n es apenas una muestra mini de todo lo que se viene.... despuu00e9s no me digas que no te aviso las novedades ud83dude4cud83cudffb