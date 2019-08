Wanda Nara rechazó ir a Mónaco e hizo un topless desde Italia

Wanda Nara afirmó en su cuenta de Instagram que se siente como “volando”, y la mejor manera que encontró para expresar ese sentimiento a través de una imagen, fue con una sensual foto en la que posa en topless.

La modelo viene publicando desde hace varios días algunas postales de sus vacaciones junto con sus cinco hijos en el Lago de Como, ubicado en la región de Lombardía, Italia, y antes de volver a meterse de lleno en su trabajo como panelista en la televisión de ese país y en la representación de su marido, Mauro Icardi, cuyo futuro futbolístico aún no está definido, ya que a pesar de no tener lugar en el Inter de Milán, ella ya se encargó de rechazar la oferta que hizo el AS Mónaco. Mientras la incertidumbre deportiva de su pareja aún persiste, la rubia se mostró sin corpiño ante la cámara que la fotografió y utilizando una larga pollera transparente de color negro que el viento levantó casi por completo.

Sesenta minutos después de haber compartido la imagen en Instagram, Wanda obtuvo más de cincuenta mil “me gusta”, pero no recibió ningún comentario en su posteo, ya que los tiene cerrados desde hace tiempo, debido posiblemente a las críticas y acusaciones que recibió tiempo atrás por un supuesto exceso en los retoques digitales de sus fotos, algo por lo que fue escrachada en varias oportunidades por la deformidad de uno de sus brazos en una serie de imágenes, y también por unos ligeros cambios que mostró su cola en una ocasión.

Días atrás, Nara incendió las redes con su pareja al publicar una tremenda foto en la pileta en donde su posición exhibió por completo a sus glúteos y en la que, debido a la vestimenta del futbolista del Inter de Milán, parte de su entrepierna quedó remarcada ante la cámara. Sin embargo, esa no fue la primera vez que la rubia jugó al límite con la parte más íntima de su marido, ya que en el mes de mayo casi expone su miembro a los millones de seguidores que ella posee, al protagonizar una osada imagen en la que simularon una pose sexual.

Fuente: Exitorina