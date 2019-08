Silvina Escudero en crisis; ¿qué le pasa?

En el plano amoroso, Silvina pasa un momento complicado con su novio Federico, a quien nunca mostró en las redes sociales por decisión del joven.

Entrevistada por "El show del espectáculo", que conduce Ulises Jaitt y se emite por AM 1300 La Salada, profundizó sobre su relación: "Estoy más cerca de separarme que de casarme. Estoy atravesando un momento difícil. Hay crisis. Estamos como en momento en los que siento que él tiene una prioridad y yo otra, es muy difícil entenderlo. Yo tengo determinadas necesidades que él no estaría pudiendo entender o solventar. Hablo de cosas emocionales, de tiempo, de ir a comer afuera o tomar mates en el río. Él está muy cansado y no puede porque trabaja todo el día. Yo también trabajo igual o más que él. Nada, no sé".

Y continuó sincera: "Estoy cruzada. Hace diez días que estoy saliendo más que nunca porque me cansé de esperar. Voy con mis amigas al cine, al teatro, a comer. Uno tiene que hacer lo que le hace feliz. Si el otro quiere seguir en el barco no se puede estar rogando atención. No charlamos sobre este tema, que es peor aún".

Por último, la actriz contó: "Me dice que quiere compartir tiempo conmigo, pero que no puede. Para mí es insólito porque vuelvo a lo mismo, no solamente el trabajo es un compromiso, las amistades y las relaciones también. No sabés lo que di en estos 3 años, necesito a alguien que esté a la par".