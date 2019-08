¿Alina Moine rompehogares? Mirá qué colega la acusa

La periodista Greta Rodríguez disparó de manera fulminante contra su colega, Alina Moine, luego de que saliera a la luz la posibilidad de que tenga un romance con Marcelo Gallardo.

En Twitter, la conductora de Canal 26 se mostró indignada ante los rumores que indican que la periodista de Fox Sports y el director técnico del Club Atlético River Plate están en pareja desde hace tiempo, y escribió un fuerte comentario en el que tildó a Moine de haberse metido en la familia del “Muñeco”, debido a que este fue padre por cuarta vez con su esposa Geraldine La Rosa hace menos de un mes.

“¡Tremendo! ¡Qué horror las mujeres que no respetan familias! Si él fue padre hace un mes....”, indicó Greta, acusando así a Moine de ser una rompehogares.

Luego de que varios usuarios de la red social el pajarito le indicaran que su comentario exoneraba a Gallardo de cualquier tipo de culpa ante una posible infidelidad a pesar de que él es quien está casado y no la periodista, Greta se defendió amparándose en que ella piensa de esa forma.

“A ver, decir lo que uno cree no es atacar a nadie, yo pienso que no está bueno cuando hay miles de tipos solteros. ¡No actúa bien ni la mujer soltera ni el hombre casado en esa condición! ¡Es mi opinión y punto!”, sostuvo la conductora.

Tras varias críticas más hacia el pensamiento que tiene sobre Moine, Greta concluyó su idea con una reflexión. “Me causa risa Twitter, la gente no puede respetar la opinión ajena. ¡Es increíble! Cada uno escribe o piensa cómo cree que es mejor, el otro puede no leerte, no seguirte o no importarle... así de fácil, simple y básico. ¡Besos a tod@s!”, sentenció.

El día miércoles, Alina explicó cómo es su relación con el entrenador de River, y aseguró que no están juntos. “Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar, pero por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos buena relación, pero no, no, no pasó nada”, declaró en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Sin embargo, todavía hay dudas respecto al estado civil del “Muñeco”, ya que hay varios rumores sobre que él está soltero a pesar de haber sido recientemente papá, y que su cuarto hijo fue gestado durante una breve reconciliación con su esposa.