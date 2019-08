La exestrella de Disney a la que le filtraron fotos íntimas se pasa al cine porno

La actriz Bella Thorne, una antigua estrella infantil de Disney Channel que hace un mes anunció su pansexualiad, debutó a los 21 años como directora de cine con una película pornográfica.

"Mi idea inicial fue crear una película navideña de horror pero en cambio hice un filme hermoso y etéreo", señaló Thorne en un video para promocionar el proyecto en el canal especializado Pornhub, indicó la agencia de noticias española Efe.

La película, titulada "Her and Him" (Ella y él) tiene en los papeles principales a Abella Danger y Small Hands -actores populares en esa categoría de entretenimiento- e incluye música del rapero Mod Sun, que fue pareja de Thorne.

Según Pornhub, el filme "presenta a un veinteañero ansioso que encuentra un mensaje de texto sorprendente en el teléfono celular de su novia, que interrumpe sus rutinas mañaneras y lanza un encuentro fuera de control y cargado sexualmente".

Pornhub, con sede en Montreal y oficinas en San Francisco, Houston, Nueva Orleans y Londres, es la mayor distribuidora mundial de material pornográfico por internet, que incluye videos y fotografías con artistas profesionales y aficionados. El canal ha sido prohibido en Rusia y en China.

El vicepresidente de Pornhub, Corey Price, dijo en un comunicado que la película relata una historia al estilo de Romeo y Julieta "enamorados de forma intempestiva y temeraria".

Thorne, nacida en Florida en 1997, inició su carrera artística a los 6 años de edad y en 2010 asumió el papel de CeCe Jones, una bailarina en la serie "Shake It Up" de los canales de Disney, convirtiéndose en una actriz muy popular entre las adolescentes.