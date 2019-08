El secreto de Nicole para aparecer sensual en las redes

View this post on Instagram

Soy flaca por genu00e9tica y porque entreno 3 veces por semana y me ocupo de comer sano. Mi alimentaciu00f3n es vegetariana hace 23 au00f1os y 80x100 vegana(siempre lo dije asu00ed, jamu00e1s otra cosa) ,.hace 3. Tuve 3 hijas pero me ocupu00e9 de seguir gustandome sin sacrificios extremos, pero su00ed, cuidu00e1ndome y ocupandome.Tengo 38 au00f1os y soy una mujer joven, llena de sueu00f1os y de ganas !!!!!Puedo ser mamu00e1 y tambiu00e9n, mujer, amante, amiga y todo lo que quiera !!!!Puedo equivocarme una y mil veces pero siempre aprendo de mis errores e intento ser mejor persona cada du00eda, no, no soy perfecta, ni pretendo serlo . Tengo mis convicciones y trato de sumar siempre mi granito de arena y compartir lo que pienso y siento con ustedes. No te obligo a seguirme, si no te gusta, podes seguir a quien te guste y ahorrarte la mala onda de criticar y suponer estupideces de mi persona. Es mi vida, si no tenes mucho contenido y tenes que estar revolviendo la del otro, criticando, opinando, acotando, esta OK, pero hacelo en tus redes en tu entorno, y mejor trata de ocupar el tiempo en generarte contendido y vida propia, vas a ser mu00e1s feliz ! Es mi Instagram y subo la foto que quiero y escribo lo que se me cante.....y al que no le gusta......que la chupeeeeeeeee!!!!!!Ok?? Besitos para todos cachorros/as !!ud83dudc8bud83dudc36 Pd:vos, haces algo por el pru00f3jimo? Por el planeta? Por algu00fan otro ser vivo ??? Algu00fan granito de arena ? Si no, intu00e9ntalo, te llena un poco el alma de buena vibra y amor, no tanta u0026#34;bostau0026#34; , hace mal.