¡No apto para ratoneros!: las confesiones íntimas de Ailén Bechara

View this post on Instagram

Hoy se baila MERENGUE ud83dudd25ud83dudc83ud83cudffc lo que disfrute este ritmo! AMO! Gracias @verofioravanti por tu maquillaje sou00f1ado! @emmabarrioshair por el du00eda entero haciu00e9ndome los rulos ud83eudd23 @lanaferrando y equipo! u2764ufe0f los quiero! Vamos @jitsu_josediaz @nadiahairok hay EQUIPO! u2764ufe0f Vamos por mas @la14bis u2764ufe0fu26a1ufe0f