Andrea Legarreta se filmó en la cama y la bata la traicionó: mostró más de lo que debía

View this post on Instagram

Disfrutar de las u201cpequeu00f1as u201c cosas... De eso se trata la vida... #MiVidaEsHoy Buen Domingo hermosuras!!! Apapu00e1chense mucho!! ud83dude4cud83cudffbu2764ufe0fu2728ud83dude4fud83cudffbu2600ufe0f