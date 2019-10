¡Qué fuegooooo!: Ivana Nadal volvió de la playa e hizo ejercicios vestida de una manera que no te imaginás

View this post on Instagram

Volves de la playita, te pone las zapas, el top y a meterleud83dudcaaud83cudffbud83dudd25 100 roundsud83eudd75 1 Push Up 2 Back Extensions 3 Sit Ups 4 Air Squats Cada 10 rounds 100mt run en subidau263aufe0fud83dudd25 @ignacioalsogaray