¡El mañanero que no puede faltar! Vicky Xipolitakis se come la...

Siempre una sonrisa y a luchar por tus sueu00f1os!!!!! Vida sana, actividad fu00edsica, buena alimentaciu00f3n y para los que me preguntaban cual es el polvo que nombru00e9 en lo de Susana... Este es mi polvito Satial Food el que me ayuda a mantenerme en forma!!! Siempre conmigo a todos lados !!!! Conseguu00ed @satialfood en farmacias y en @nutrisuplear