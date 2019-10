Catherine Fulop publicó una sensual foto con una mensaje mucho más...

View this post on Instagram

La u201cFu00d3RMULA FULOPu201d naciu00f3 con @verosegreto hoy en du00eda me levantu00f3 y automu00e1ticamente algo se prende en mi: una mezcla de responsabilidad y actitud. Se que tengo que salir a trotar y ponerme la calza, NO hay lugar para la flojera o para el sueu00f1o, y por supuesto que si me preguntan, a esta altura de mi vida me quedaru00eda un poco mas en la cama! Pero ya ni se me cruza por la cabeza. Me levanto y ya ni me acuerdo con lo que estaba sou00f1ando, tengo que empezar. Verou0301nica siempre venia con eso de que u201cuno tiene que ponerse en su cabeza que lo tienes que haceru201d, y conmigo lo logru00f3, ESE ES EL SECRETO DE LA u201cFu00d3RMULA FULOPu201d, la DISCIPLINA y LA CONSTANCIA. No hay otra mi gente!!! Se les quiere u2665ufe0fud83eudd8b Este y mas consejos en mi libro u201cESPLu00c9NDIDASu201d @planetadelibrosar