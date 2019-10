Elizabeth Hurley, a los 53, espléndida: su secreto es ...

Elizabeth Hurley tiene 53 años y foto a foto no se ve la diferencia con aquella treintañera que enamoraba en los cines.

La diva decidió dedicarle esta etapa de su vida fuera de cine a los trajes de baño, "para que todas las mujeres se vean espléndidas. En la elección de los trajes de baño suelen equivocarse mucho".

Que se dedique a este rubro nos permite observarla de punta a punta, ya que es ella misma la que los promociona.

¿Cómo hace para estar así? "No hago ninguna rutina concreta de ejercicio, pero sí trato de ser una persona muy activa. Camino mucho, sobre todo con mis perros, hago estiramientos todos los días, en ocasiones yoga y pilates… Pero sobre todo ejercicios en casa. Para la zona del vientre, la mitad inferior del cuerpo y los brazos, principalmente. Muchos se basan en los ejercicios que aprendí de pequeña cuando era bailarina y que aún recuerdo. Mi vida no me permite hacerlo siempre que quiero, pero trato de no perder el hábito", explica.