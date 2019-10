Después de este video, no quedan dudas de porque es la Miss Bum Bum

La modelo carioca, Suzy Cortez, difundió una vez más un ardiente video en el que sale con ropa interior roja moviendo sus nalgas frente a cámara.

En su difusión, se muestra a la joven celebridad ejecutando una sexys poses, mientras ella porta una transparente lencería color rojo pasión. Se trata de un video donde vemos a Suzy en una habitación sin censura bailando de manera sugestiva. Además en la descripción del post, la modelo versa lo siguiente: "Hi guys !!! Subscríbete ahora mismo para tener acesso! (LINK IN MY BIO) Para todo contenido hot. 50% OFF !! 📸🎥www.OnlyFans.com/SuzyCortez" +

¿Y vos que pensas hacer?

Los comentarios del video no no se hicieron esperar, muchos usuarios comentan su sorpresa y su amor por la miss Bum Bum desde piropos hasta algunos comentarios bastante creativos donde comparan sus grandes bellezas.

Recordemos que Suzy Cortez visitó México para participar en Miss BumBum 2019 y se coronó como la triunfadora en la primera edición fuera de Brasil. BumBum presentó a 16 candidatas al título de distintas partes de mundo y de entre todas ellas, fue Suzy Cortéz quien obtuvo el título.