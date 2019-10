Alexa Dellanos: todo eso no entra en la cámara

La influencer Alexa Dellanos es bastante polémica con su cambios estéticos y en las redes se lo hacen notar. Sin embargo y a pesar de las críticas, el instagram no deja de catapultarla como una de las mujeres más sexis en la red de redes.

Aunque hay un sector de usuarios que aseguran que Alexa Dellanos ha abusado de las cirugías y luce un cuerpo no del todo proporcional, pareciera que a la modelo no le importa y deslumbra en cada post.

En esta ocasión, la hija de Myrka Dellanos lo volvió a hacer y sin pudor mostró su cola de infarto en una fotografía. En la imagen se puede ver a Alexa con un vestido color del mar, mostrando sus grandes atributos a la cámara.

El atuendo de la hija de Myrka Dellanos constó en ajustadísimo vestidito color azul que resaltó la tremenda retaguardia de la escultural mujer y muy abultada pechonalidad con la que cuenta.

Asimismo, su marcado abdomen quedó al descubierto en un derroche de sensualidad que alcanzó más de 40 mil ‘Me gusta’, incluido el de María Celeste Arrarás.

Para sorpresa de muchos, Myrka Dellanos no dudó en aplaudir lo bien que se veía Alexa frente a una especie de reja rosa.

“Esto me hace reír, todos posan aquí sudorosos y sin aliento y tu cabello y maquillaje son perfectos ¿te llevaron a la cima? Jajaja”, se pudo leer.

Alexa Dellanos agradeció las palabras de su madre y respondió: “Te amo mucho”, con emoticones de caras riendo y mandando besos.