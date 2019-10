Juliteta Nair Calvo, con poca ropa, los dejó con las ganas porque...

View this post on Instagram

Nos fuimos al interior de Francia para conocer Epernay, el pueblo en donde se creu00f3 el champagne ud83eudd42. Recorrimos las cavas histu00f3ricas de @moetchandon , conocimos la abadu00eda de Dom Perignon, y hasta probamos uno de mu00e1s de 18 au00f1os de guarda ud83dude40 El barril que ven en la foto , lo trajo Napoleu00f3n con 1300 litros de vino tinto , que fueron tomados en dos du00edas ud83dude2e ( tenu00edan sed ) En el video estamos probando todos los champagnes posibles ud83dude02(no agarramos mu00e1s copas porque no tenu00edamos mas manos )