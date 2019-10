¡Argentina! ¡Argentina! Mirá a quién le dedicó Suzy Cortes el título de Miss BumBum World 2019

View this post on Instagram

Gracias por todos lu00f3s periu00f3dicos por el cariu00f1o asu00ed con mi persona ! Y gracias por el apoyo de todos mis fans . Mu00c9XICO PARA MI u00c9S MI CIUDAD FAVORITA REPRESENTANDO O BRASIL NA PRIMEIRA EDIu00c7u00c3O DO MISS BUMBUM WORLD ud83cudf0d LO BUMBUM Y EL CONJUNTO TODO MAS LINDO DEL PLANETA ud83cudf0d