Fama y seducción: las mujeres que Rodrigo Bueno amó

Además de saber conquistar al público, Rodrigo Bueno también pudo conquistar a mujeres que cayeron a sus pies. Los amores verdaderos de El Potro quedaron tan inmortalizados como sus canciones.

Marixa Balli

Se conocieron en 1991 y mantuvieron un amor de casi tres años. El flechazo se produjo en un programa de música tropical del cual la modelo era conductora.

En otra ocasión, tuvo la oportunidad de grabar con ella el video "La Chica del Ascensor". "Qué increíble porque me enamoré de él al toque. Era una relación de a dos. Muchos se querían meter pero siempre fue de a dos", aseguró Balli en una entrevista.

"Creo que fui su gran amor", expresó la actriz cada vez que le consultaban sobre la supuesta dedicatoria del hit "Lo mejor del amor", una de las canciones memorables de Rodrigo Bueno.

5EYDRDLQYVIE67TZQPAG7CJG4A.jpg Marixa Balli, una de las mujeres en la vida de Rodrigo Bueno

Patricia Pacheco

El con 23 años y ella con 20, se conocieron en un bar donde ella le haría una nota. Desde ahí la conexión fue tan fuerte que intercambiaron números y comenzaron a salir.

Pocos meses después, Pacheco y El Potro afianzaron su amor con la convivencia y seguido embarazo. Con el nacimiento de Ramiro, el único hijo del cantante, la relación comenzó a tener altibajos pero luego del final mantuvieron una buena relación.

"La velocidad que había tomado Rodrigo era mucha y la otra camioneta le bajó la velocidad entonces se la encontró demasiado pronto. Por las sensaciones que tuve, se fue para un costado y no pudo, se fue para el otro y tampoco, hasta que empezó como a frenar atrás de la camioneta y ahí nos clavamos de punta y empezamos a dar como cuatro giros", relató Patricia recordando cómo fue el accidente donde el cuartetero perdió la vida.

Graciela Alfano

Un amor inesperado llegó en el año 2000, la vedette se encontraba en su mejor momento participando de la revista Lo que el turco se llevó. Por su lado, Rodrigo llenaba gran cantidad de funciones en el Luna Park.

Con estas razones, la revista Gente los convocó para realizar una nota y tapa épica: "El Potro y la Potra". Fue ahí donde flecharon inmediatamente a pesar de que Graciela Alfano estaba en pareja con Matias Alé.

EYHP3K5PSZEXDJLB2U7THBAJXU.jpg El amor de Graciela Alfano y Rodrigo Bueno

"Todo lo que se diga de él me cae bien porque tuvo muy poco tiempo para vivir la vida. Rodrigo nunca me habló de ella, habrá sido un romance pasajero… ¡Igual me hubiera gustado de nuera!", aseguró Beatriz, la madre de Rodrigo Bueno, cuando le consultaron sobre la relación que él tuvo con la destacada figura.

Alejandra Romero

Varios escenarios y muchos éxitos fueron compartidos entre Alejandra Romero y el cuartetero en sus últimos años de vida.

Ella también cantaba e incluso compartió escenario en uno de los 13 Luna Park que realizó el músico. "Rodrigo me agarró de la mano, me invitó a surfear en una ola y viví un cuento de princesa. Hubiera sido grandioso tener un hijo con él", aseguró en Implacables hace algunos años.