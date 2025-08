"Es re peligroso": el filoso análisis de de Martín Cirio tras la amenaza de bomba en el show de Lali

“Ahora evidentemente la llamada no se no se pudo rastrear o qué, pero… ¿no se debería poder rastrear esa llamada y meter en cana a alguien que hace esto? O sea, es una locura, es repeligroso”, lanzó Cirio en una de sus historias. “No fue en serio, porque claro, vos no te queda otra que creer lo que están diciendo. Porque si te la jugás de ‘esto es una amenaza pelotuda’, y después llega a pasar en serio, las consecuencias son gravísimas. Pero debería poder hacerse algo. Si no, es una locura”.