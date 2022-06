El tenso cruce envivo de Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez

Contenido sensible

Este martes Sabrina Carballo fue eliminada del reality y su pareja decidió renunciar debido a que la actriz ya no estaría en el programa de televisión.

Invitados luego a Socios del Espectáculo, la pareja, en lugar de hacer las paseos protagonizó un tenso cruce que puso a todos incómodos en el piso.

"Es un juego, obvio. A full. Desde el día que entré hasta que salí supe que era un juego, una competencia, un programa de entretenimientos. Terminó y ahora empieza mi vida cotidiana afuera", dijo Chanchi Estévez.

"No soy tóxica, él nunca me pegó ni me maltrató. Fuimos una pareja llena de amor", dijio Carballo para aclarar todos los rumores que surgieron mientras ambos participaban del reality.

Parecía que estaba todo bien pero antes de cerrar el móvil, Sabrina Carballo se despachó duramente contra el ex futbolista. "Tenemos que tener una charla porque fue una desilusión en lo personal. Obvio. Lo charlaremos y tomaré una decisión", se despidió.

Adentro continúan Martín Salwe, Locho Loccisano, Lissa Vera, Melody Luz, Imanol Rodríguez, Emily Lucius y Alex Caniggia. Afuera los fanáticos esperan con ansias el final de "El hotel de los famosos" para poder saber qué piensan los participantes de las acusaciones de bullyin que motivaron la cancelación de algunos de ellos. El programa ya fue grabado pero aún continúa emitiéndose por lo que ninguno ha podido todavía salir a defenderse.