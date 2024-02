El sorpresivo anuncio de Cristina Pérez que dejó a todos mudos

Cristina Pérez arrancó diciendo: “Quiero hablar de lo importante. Voy a hablar de nosotros. Y nosotros somos una familia. Rodolfo contó los días, y yo me quedé con un momento en el que aprendí qué era un noticiero. Estábamos en la pandemia y no teníamos ni una respuesta. Teníamos solamente preguntas. Pero ese día descubrimos que había algo más relevante que todas las preguntas y todas las respuestas: que estábamos acá. Pasara lo que pasara, estábamos acá para todos ustedes”.

La diva remarcó: “Ese día sentí que había mucho más que eso que contábamos, que eran noticias. Porque incluso en el momento en el que no había nada que decir, estábamos con ustedes. Y tuvimos que explicar un montón de cosas a lo largo de nuestra historia, hasta que no éramos pareja”.

En ese punto, la joven habló de su casamiento con un alto funcionario del gobierno de Javier Milei: “Desde el año pasado, cuando mi situación personal de alguna manera chocaba con las reglas que tiene este canal, todos se empezaron a preguntar qué íbamos a hacer. Insólitamente en estos días, cuando salió la promo del segmento la gente me decía: ‘¡Qué bueno que volvés!’. Y yo respondía: ‘¡Pero si yo nunca me fui de Telefe!’. Y trabajamos mucho para que pudiera ser así. Quizá en algún momento yo pensé que me iba del canal, pero, ¿sabés qué?, estoy acá en mi lugar. Estoy en mi casa. Y como pasa en tu familia que, cuando hay un inconveniente inesperado, sabés bien que cuando te querés con los que están a tu lado van a encontrar la manera de superar ese momento y encontrar el camino para que eso se resuelva con amor, con vocación, con buena fe. Y encontramos la manera”.

Finalmente, Cristina Pérez hizo el anuncio más esperado: “Vamos a hacer un camino nuevo. Un camino en el que voy a tener la oportunidad de ser conductora de esta casa también en lo artístico. Y eso fue un sueño desde hace mucho tiempo para mí, pero era muy difícil que se realizara porque estaba acá, en el noticiero. Pero la empresa, esta familia, está teniendo gestos muy fuertes conmigo en este momento, al punto tal de que me permite no dejar del todo el noticiero; no dejar de estar con Rodolfo, que es mi hermano, con el que hemos construido junto a todos nuestros compañeros, que los miro y me miran con amor, y ese amor lo siento. Voy a hacer especiales, producciones que ojalá nos hagan sentir orgullosos y a ustedes los dejen contentos”.

La conductora reveló que nadie ocupará su lugar en “Telefe Noticias”: “Entonces, mirándote a los ojos, te digo que este camino, que en lo particular empiezo y me hace elegir a Telefe como mi casa, va a ser distinto, pero vamos a seguir juntos, con Rodolfo, este inmenso profesional que tengo al lado. Lo bueno es que te lo podemos contar, que podemos clarificarlo. Han sido muchas semanas de diálogo, de negociaciones. No sé si voy a hacer un programa de juegos, de entrevistas, pero va a ser buenísimo y nos vamos a divertir”.