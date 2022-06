El ex Cuestión de Peso que se hizo más de 30 cirugías para ser como Ricky Martin y así quedó

280924479_678000883289228_7228936637600629397_n.jpg

Por eso, apenas fue dado de alta en el programa participó del Bailando por un Sueño como el "Fan de Graciela Alfano", sus cruces con Mariano de la Canal, conocido como el "Fan de Wanda" fueron memorables. Sin embargo, había algo que todavía quería modificar de su cuerpo Fran Mariano. Es que su otro sueño era parecerse a su ídolo adolescente, nada más y nada menos que Ricky Martin.

Este martes, Fran Mariano visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima y reveló el dineral gastado en cirugías para parecerse al cantante latino. “Me hice un montón de operaciones en la cara: me hice la nariz, el mentón, los labios…”, relató el mediático que ya había logrado bajar 92 kilos en Cuestión de Peso. Él, está convencido que con las más de 30 cirugías que se hizo quedó igualito a Ricky Martin.

285358616_1651696465200351_6662022345976390992_n.jpg

“En ese momento no tenía la distinción de decir ‘quiero ser la mejor versión de mí mismo’, entonces dije ‘¿quién le gusta a todo el mundo? Ricky Martin’. Y la gente me decía que me parecía un poco a él, y yo me la creí”, recordó.

Pero nada de esto fue gratis gracias a que, por culpa de las cirugías, terminó con una parális en el rostro. "Lotocki me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón. Pero no lo denuncié porque fue canje. No puedo reírme bien ni se me ven los dientes”, cerró.