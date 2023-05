El corazón de Germán Martitegui ya tiene dueño: quién es el famoso que lo conquistó

Germán Martitegui es el jurado más carismático de “MasterChef” , pero la popularidad que le brinda Telefe no repercute en su vida íntima.

Para decirlo en pocas palabras: prácticamente no se sabe nada del exitoso y premiado chef de 56 años. De hecho, el propio Germán Martitegui se niega a hablar públicamente de su intimidad.

Sin embargo, ahora se filtró información sobre la supuesta pareja que acompaña al jurado de Telefe desde hace varios años.

El popular youtuber “El Laucha”, a través de su canal oficial de YouTube, reveló que la pareja de Germán Martitegui sería Pablo Jesús Rivero, un reconocido cocinero oriundo de Rosario, Santa Fe, famoso por ser el dueño de la parrilla “Don Julio”, muy elegida por las celebridades argentinas y extranjeras.

El influencer contó: “Desde hace muchos años que tienen buena onda, pero antes uno de ellos estaba en pareja y por eso no se avanzó. Se tienen mucha estima y son geniales en lo que hacen. Desde que empezó ‘Master Chef’ no se separaron más”.

REVELAN quien seria LA PAREJA de Germán Martitegui y por qué él no quiere que se conozca

La única confesión pública de Germán Martitegui

El jurado de “MasterChef” sorprendió a todos al dar detalles de su familia que nadie conocía en una entrevista que le realizaron en “Telefe noticias”: “Mis dos abuelas cocinaban muy bien, mi abuelo hacía unos asados espectaculares y toda mi familia se juntaba alrededor de la comida. A las manos de mi abuela las recuerdo como la imagen de alguien que trabajaba mucho en la cocina. Amasando, revolviendo algo, mezclando ingredientes, buscando sabores. Sí, era así”.

Germán Martitegui agregó: “Mi mamá trabajó, me crio, me alimentó, me educó, mientras afrontó miles de horribles prejuicios. En el medio trató de tener una vida como mujer; como muchas mujeres de esa generación separadas, que fueron la bisagra entre el mundo viejo y este nuevo que por suerte se está construyendo”.