El rating manda, y Mirtha podría entrevistar a Alberto y Cristina

Mirtha Legrand quiere mantenerse en el centro de la escena política, y tras confesarse como "panqueque" y criticar duramente al presidente Mauricio Macri -al que trató de "fracasado"-, ahora estudia entrevistar a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Si Mirtha escucha a sus seres más queridos y más cercanos, es probable que Cristina vuelva a sentarse en su mesa”, indicó Mauricio D’Alessandro, panelista de Intratables (América) y abogado de la conductora de El Trece.

El jurista fundamentó que la ex mandataria podría asistir a La noche de Mirtha o a Almorzando con Mirtha Legrand a raíz de un posible fastidio con Jaime Duran Barba, asesor político de Macri y Juntos por el Cambio. “Hay algo que le duele mucho. El hijo de su madre de Duran Barba le hizo creer que ella no ganaba si no ponía a Fernández, por lo cual no le gusta mucho la idea de que se siente solo él en la mesa. Mirtha, conocedora de las grietas del poder, dice ‘que vengan los dos’”, sostuvo el letrado.

Durante la campaña previa a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Alberto siempre contestó que no fue llamado a participar de alguna de las comidas de la diva, y si bien nunca se mostró en contra de ir, declaró en reiteradas oportunidades que “no lo ve como una prioridad”.

El que está muy interesado en que el programa se realice es Nacho Viale, productor del ciclo, que vio como la emisión no está registrando los ratings deseados, colmadas las mesas de invitados oficialistas.