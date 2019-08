Alfano dio detalles íntimos de su relación con Rodrigo

En 2000, Graciela Alfano protagonizó la portada de la revista Gente junto a Rodrigo Bueno, más conocido como "El Potro". A partir de ese momento, la exvedette y el cantante, quien falleció en junio de ese año, comenzaron un fogoso romance.

Este miércoles, Graciela decidió recordar su relación con el artista y contó detalles que nunca había dicho: “Me acuerdo de los Luna Park, que él hizo 13 shows, que hay que hacerlos porque entra gente ahí, eh. No es joda. Me acuedo de Beatriz Olave bailando a un costado y estaba Rodrigo, al que había ido a visitar al camarín. Entonces me pidió que vaya al escenario con él, y como había tanta cantidad de mujeres locas por él, le dije que ni loca entraba al escenario. Entonces, al salir le dijo al público ‘entra mi amiga Graciela Alfano’, y cuando entré me ovacionaron”.

Graciela Alfano y Rodrigo "El Potro", protagonistas de la tapa de "Gente" en 2000.

Sobre cuándo comenzó el flechazo entre ambos, explicó en "Los Ángeles de la Mañana": “Fue después de la producción de fotos con la revista. Después fuimos a la casa de Jorge Ibáñez, porque lo que usé de ropa la había hecho Jorge, y estábamos muy custodiados porque estaba toda la prensa atrás. Pero Jorge tenía un camarín privado y nos encerramos”.

Al ser consultada por si en ese momento ya estaba con Matías Alé, Alfano contestó: “Era uno de los que estaba ahí, pero no éramos pareja todavía. Matías era amigo de Jorge. De hecho Jorge fue el que me lo presentó”.

Luego, expresó: “Rodrigo me dedicó cosas, no sé si un tema. Me dedicó muchas y maravillosas cosas. Nuestro romance no duró tanto, fue fulminante porque nos perseguían, yo no podía salir de mi casa y él quería que yo lo acompañe”.

Por último, pícara contó: “Él fue a mi casa y teníamos partes preferidas, pero tenía una energía impresionante. Fue un romance intenso".