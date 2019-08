Nicole Neumann le realizó a Fabián Cubero una cámara oculta

Salió a la luz una cámara oculta que grabó Nicole Neumann en la puerta del edificio en donde vive Fabián Cubero con Mica Viciconte porque debía retirar a sus tres hijas, que no se encontraban en el domicilio.

Además, contó la angustia que sufrió el lunes cuando debía encontrarse con sus hijas, que no tenían colegio. "Me angustia. Tenía planes para hacer con ellas pero termino reuniéndome a la hora que se le canta al otro (por Cubero), a mitad de día. Estaba camino a la Villa Olímpica y en el camino me entero que tenía que ir a Villa Urquiza", relató, y agregó que su ex no le respondía el teléfono.

Según se ve en las imágenes, la modelo le pidió información al personal de de seguridad, que respondió que no estaba autorizado a responder sus inquietudes. "Después de tres años, estoy agobiada, saturada, cansada de que cada vez que tengo que retirar a mis hijas y no es en el colegio, es todo 'dónde, cómo, cuándo, estoy acá hasta esta hora, me fui, estoy en otro lugar…'", explicó este martes en Nosotros a la mañana.

"Hay un montón de imponderables en la vida y la única forma es seguir trabajando como un equipo", lamentó sobre la actitud de su ex marido, con quien estuvo en pareja durante 11 años y con quien tuvo tres hijas.

Luego, explicó por qué grabó las imágenes que les envió a sus abogados. "Decido hacerlo porque llegó un día en que me cansé de tener que ir a buscar a las chicas en tal lado, a tal hora y que nunca estén, o que estén en otro lado. Son acuerdos que están firmados con los abogados: tales días las chicas se retiran en ciertos lugares. Un día me cansé, la escribana no pudo acompañarme y lo quise filmar para tener la muestra de lo que me pasa día a día, que es insostenible teniendo tres hijas y trabajando".