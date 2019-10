¿El Guasón es Xeneize? La imagen que revoluciona las redes

“Joker”, el filme dirigido por Todd Phillips y protagonizado por Joaquin Phoenix que se centra en el icónico archienemigo de Batman, se estrenó el pasado 3 de octubre en todas las salas de cines del país. La película sobre la vida del Guasón, como se lo conoce popularmente, era una de las más esperadas de 2019 y ya es éxito de taquillas en todo el mundo.

En Argentina no fue la excepción, aunque también trascendió en el ámbito futbolero por un detalle que causó sensación entre los simpatizantes de Boca. ¿El motivo? En una escena del personaje principal que interpreta Phoenix se puede ver un redoblante con los colores “xeneizes”, similar al que utiliza la hinchada de Boca La 12.

La escena de "Joker" y el detalle del redoblante con los colores de Boca que fue furor en las redes sociales

Esto no pasó desapercibido entre los hinchas de Boca. Algunos se sorprendieron, mientras que otros mostraron su orgullo e incluso se animaron a bromear en las redes sociales.

Demás está decir que aún se desconoce si hubo un fanático xeneize detrás de la producción del filme de “Joker” que quiso dejar su huella o si solo se trató de una mera coincidencia.

Semanas atrás, ocurrió algo similar con “It: capítulo 2”, la película de terror basada en la novela de Stephen King que es tan aterradora como la primera parte. En este caso, hubo un detalle en el film que tuvo amplia repercusión, sobre todo entre los hinchas de Independiente. Se trata de la escena donde se lo ve al mismo escritor con un mate con el escudo del “Rojo” de Avellaneda.

"Sí, el escudo más lindo de todos aparece en @ITMovieOfficial. Sí, lo sostiene una leyenda. No, no suma estrella. Pero está buenísimo. Grande, Andy Muschietti 🙌🏻 #ItCapitulo2 #TodoRojo 🔴", escribió la cuenta oficial de Twitter de Independiente.

A diferencia del Guasón, en este caso sí hay una clara explicación. Es que el director de “It: capítulo 2” es el argentino Andrés Muschietti, confeso hincha del “Rojo”. Andy, junto a Bárbara, su hermana productora, está radicado en Estados Unidos y nunca ocultó su fanatismo por Independiente. Incluso, llegó a contar en una conferencia de la avant premier de la película, la anécdota del mate y cómo pensó en utilizarlo en el filme.

"Soy de independiente y el mate me lo regaló una fan hace dos años. Lo tuve en la cocina dos años y me dije que lo iba a meter en la película en honor a todos los fans de Independiente", confirmó el director. Por su parte, su hermana Bárbara agregó que como no tenían yerba, tuvieron que utilizar lavanda.

Muschietti además dijo que quería que Stephen King estuviera sí o sí en la segunda parte del filme y reveló lo que le dijo el escritor: "Tenés que saber que yo soy mufa; todas las películas en las que estuve les fue mal". A lo que Andy agregó: "Yo no soy supersticioso… La escena estaba escrita de una manera, le tiré un par de ideas y él se fue enganchando y al final fue una escena de comedia".

Andrés Muschietti ya había homenajeado a Independiente en su primer corto (Fierrochifle) y colocó en una de las paredes un banderín del conjunto de Avellaneda.